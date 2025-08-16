Нацгвардия США усилила присутствие в Вашингтоне

Национальная гвардия США начала наращивать свое присутствие в Вашингтоне и размещать войска в том числе возле Белого дома и Капитолия, передает The Hill.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Jacquelyn Martin / AP Фото: Jacquelyn Martin / AP Следующая фотография 1 / 2 Фото: Jacquelyn Martin / AP Фото: Jacquelyn Martin / AP

«Они останутся там до тех пор, пока в округе не будет восстановлен закон и порядок, как это определено президентом, и будут охранять ворота столицы нашей великой страны»,— сказала журналистам пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон.

Гвардейцы Нацгвардии круглосуточно дежурят на Национальной аллее и близлежащих станциях метро. По словам Кингсли Уилсон, они в праве задерживать людей, «проникших на охраняемую или закрытую территорию без разрешения».

Войска Нацгвардии начали прибывать в Вашингтон 13 августа по распоряжению президента США Дональда Трампа. По словам господина Трампа, гвардейцы задействованы в операции по борьбе с преступностью в стране.