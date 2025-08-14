Трамп: уровень преступности в Вашингтоне является одним из самых высоких в мире

Президент США Дональд Трамп назвал уровень преступности в Вашингтоне одним из самых высоких в мире. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам господина Трампа, показатели убийств в Вашингтоне превышают данные нескольких городов, известных высоким уровнем насилия — Мехико, Боготу, Исламабад и Аддис-Абебу. Он также утверждает, что реальные цифры преступности в пять-десять раз выше официальной статистики.

Ранее Дональд Трамп распорядился ввести в Вашингтон войска Нацгвардии. Они начали прибывать в город 13 августа. Около 800 гвардейцев будут задействованы в операции, которая продлится до тех пор, пока президент не решит, что «порядок и законность в округе Колумбия восстановлены». Господин Трамп объявил о вводе войск 11 августа, подчеркнув, что поскольку округ Колумбия не является штатом, решение не требует согласия местных властей.