В Геленджике возбуждено уголовное дело в связи со смертью дайвера

В Геленджике следственный отдел СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту гибели человека при погружении с аквалангом. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СКР по Кубани. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 16 августа во время погружения с аквалангом погиб 26-летний посетитель одного из дайвинг-клубов Геленджика.

Сотрудники СКР по краю устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для определения точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. В дайвинг-клубе, организовавшем погружение, сотрудники СКР изымают документы, которые имеют значение для уголовного дела.

Прокуратура Геленджика контролирует ход расследования уголовного дела, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Краснодарского края.

«Ъ-Кубань» писал, что в Геленджике возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), после того, как два человека получили травмы на водном аттракционе.

Дмитрий Холодный