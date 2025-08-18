Кандидат в губернаторы Кубани Иван Тутушкин подал иск к супруге о защите чести

Как стало известно «Ъ-Кубань», кандидат в губернаторы Кубани от ЛДПР и председатель комитета по вопросам ТЭК и дорожного хозяйства Заксобрания Иван Тутушкин обратился в Прикубанский районный суд Краснодара с иском о защите чести, достоинства и деловой репутации к собственной супруге Евгении Тутушкиной. Подробности дела пока не раскрываются.

Фото: соцсети

В конце июня в Telegram-канале KubMash было опубликовано видеообращение Евгении Тутушкиной, в котором она обвинила мужа в неверности, неуплате алиментов и отсутствии участия в жизни детей с мая текущего года. Женщина также выразила недоумение по поводу выдвижения Ивана Тутушкина на губернаторский пост, отметив, что кандидаты обязаны предоставлять сведения о доходах всех членов семьи. При этом она сообщила, что является фигуранткой уголовного дела.

В интервью изданию «Блокнот» Евгения Тутушкина подтвердила ранее озвученные претензии и охарактеризовала мужа как «технического кандидата».

Иван Тутушкин и представители ЛДПР пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию.

Выборы губернатора Краснодарского края пройдут в сентябре 2025 года. В гонке участвуют четыре кандидата: действующий глава региона Вениамин Кондратьев («Единая Россия»), Александр Сафронов (КПРФ), Иван Тутушкин (ЛДПР) и Денис Хмелевской («Справедливая Россия — Патриоты — за правду»).

Нурий Бзасежев