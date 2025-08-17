В ОЭЗ «Ростовская» планируют построить еще шесть площадок для новых инвесторов

До конца года в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Ростовская», расположенной в Новочеркасске, создадут шесть площадок для новых резидентов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области.

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Как сказано в сообщении, с начала 2025 года в ОЭЗ сдано четыре промплощадки, до конца года появится еще шесть. В 2024 году в ОЭЗ было введено пять производственных корпусов площадью почти 1,5 тыс. кв.м каждый.

Готовые промплощадки с инфраструктурой значительно ускоряют открытие новых производств, отмечают в пресс-службе губернатора. В 2025 году в ОЭЗ вошли три новых резидента. Общее число предприятий увеличилось до 11.

Мария Иванова