В южном направлении задерживаются шесть поездов после падения БПЛА под Воронежем

Пассажирские поезда, направляющиеся в сторону Ростова и других южных городов, задерживаются в связи с падением обломков БПЛА в Воронежской области. Об этом сообщает пресс-служба АО «ФПК».

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным на 12:35 с опозданием следуют шесть поездов АО «ФПК»: №20 Москва – Ростов-на-Дону, №562 Москва – Имеретинский Курорт, №472 Москва – Адлер, №479 Сухум – Санкт-Петербург, №143 Кисловодск – Москва и №241 Киров – Анапа.

Мария Иванова

