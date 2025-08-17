Минобороны России сообщило об уничтожении 300 беспилотников ВСУ

Средства ПВО сбили четыре управляемые авиационные бомбы и 300 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Кроме того, российские военнослужащие поразили место хранения оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним, склады боеприпасов и БПЛА дальнего действия, а также пункты временной дислокации противника в 142 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.

Над регионами России в ночь на 17 августа было сбито 46 беспилотников. Об уничтожении еще шести БПЛА военное ведомство отчитывалось утром.