Над территорией России сбиты 46 беспилотников

Минобороны России заявило, что с 22:55 мск 16 апреля до 6:00 мск 17 апреля силы ПВО сбили над территорией России 46 беспилотников.

Над Белгородской областью уничтожены 16 БПЛА, еще 14 БПЛА сбиты над Нижегородской областью. Девять беспилотников сбиты над Воронежской областью, три — над Брянской, по одному — над Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областями.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщал, что при налете беспилотников ранен мужчина. В результате падения обломков БПЛА повреждена ЛЭП на железнодорожной станции, задержано движение поездов. Загорелись магазин и вещевой рынок.

Аэропорты Казани и Нижнего Новгорода приостанавливали работу. На запасные аэродромы ушли четыре самолета.