Минобороны России сообщило о поражении места хранения ракет «Сапсан» на Украине

Вооруженные силы РФ нанесли успешный удар по месту хранения на Украине оперативно-тактических ракет «Сапсан» и комплектующих к ним. Об этом сообщило Минобороны России.

Из сообщения следует, что это был групповой удар оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.

В зону поражения, по данным ведомства, также попали склады боеприпасов, беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.