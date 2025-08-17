Завершилось следствие по делу убийства начальника РХБЗ Кириллова

Завершились предварительные следственные действия в отношении обвиняемых в убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Обвиняемыми по делу проходят трое — Ахмаджон Курбонов, Батухан Точиев и Рамазан Падиев. Басманный суд Москвы продлил их арест до 17 ноября. Фигуранты внесены в перечень террористов и экстремистов. Предполагаемый организатор убийства объявлен в розыск. По информации ТАСС, на момент совершения преступления куратор находился в Дубае, его личность установлена.

По версии следствия, 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве Ахмаджон Курбонов дистанционно привел в действие взрывное устройство. Оно было размещено в электросамокате у подъезда дома, из которого выходили Игорь Кириллов и Илья Поликарпов. Оба погибли при взрыве.

