Куратора убийства начальника РХБЗ Кириллова объявили в розыск

Правоохранительные органы объявили в международный розыск предполагаемого организатора убийства начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова. По данным ТАСС, на момент совершения преступления куратор находился в Дубае, его личность установлена.

Как сообщил источник агентства в правоохранительных органах, в 2022 году куратор познакомился с Батуханом Точиевым в колонии, где отбывал срок за грабеж. Далее они поддерживали приятельские отношения. Куратор попросил приятеля найти жилье для своего родственника Ахмаджона Курбонова. Батухан Точиев через интернет нашел квартиру, получил деньги от куратора и поручил передать ключи двоюродному брату Рамазану Падиеву.

По версии следствия, утром 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве Ахмаджон Курбонов дистанционно привел в действие взрывное устройство — оно было размещено в электросамокате у подъезда дома, из которого выходили господа Кириллов и Поликарпов. При взрыве оба погибли.

