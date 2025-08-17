Супертяжеловес раннего созревания

Британец Мозес Итаума подтвердил статус лидера новой генерации боксеров-супертяжеловесов и главного вундеркинда среди них. Итаума, которому всего 20 лет, одержал 13-ю подряд победу в профессиональной карьере, уже в первом раунде жестоко нокаутировав известного соотечественника Диллиана Уайта. После этого, кажется, не исключен вариант с организацией уже в ближайшее время боя Итаумы против короля категории Александра Усика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Британский боксер Мозес Итаума после поединка с Диллианом Уайтом

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Британский боксер Мозес Итаума после поединка с Диллианом Уайтом

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Почему продлившийся всего две минуты матч в Эр-Рияде, в котором на кону стояли второстепенные чемпионские пояса, превратился в громкое событие в мире профессионального бокса, вполне очевидно. Потому что эти без одной секунды две минуты, прошедшие до его остановки, послужили слишком убедительным подтверждением того, о чем многие и так догадывались: в супертяжелом весе созрел новый серьезный игрок, готовый покорежить привычные шаблоны.

Привычный шаблон для этой категории предполагает, что расцвет боксера, его выход на элитный уровень, уровень чемпионских матчей, происходит достаточно поздно, а для прорыва требуется громадный опыт. Безусловным королем супертяжелого веса, владеющим всеми четырьмя значимыми званиями — Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO), является украинец Александр Усик. Усику — 38 лет. Те, у кого он отнимал в нынешнем десятилетии королевский ранг,— британцы Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри — ненамного моложе. Их соотечественнику Даниэлю Дюбуа, с которым Усик разобрался в июле,— 27, и его был принято описывать чуть ли не как юнца. Такие вот стереотипы, которым Мозес Итаума, переехавший в детстве в Великобританию уроженец Словакии с нигерийскими корнями, совершенно не соответствует.

Его карьера пока похожа скорее на карьеру великого Майка Тайсона, который с минимальным любительским бэкграундом, став профессионалом еще в тинейджерском возрасте, уже в 20 лет добрался до чемпионского звания.

Мозесу Итауме 20 исполнилось в конце прошлого года, и чемпионского звания у него пока нет. Но уже точно есть репутация вундеркинда исключительных способностей, который обязательно его приберет к рукам.

Насчет масштаба этих способностей до сих пор существовали небольшие сомнения. Бой против Диллиана Уайта был 13-м в профессиональной карьере Мозеса Итаумы. Все 12, ему предшествовавших, он выиграл, 11 — досрочно (как правило, ранними, в первом или втором раунде, нокаутами), опять же, заставляя сравнивать себя с Майком Тайсоном: та же резкость, неукротимость, стремление как можно быстрее подобраться к оппоненту на убойную дистанцию. Сомнения рождали лишь биографии его соперников. Даже лучшие среди них — Мариуш Вах, Майк Балогун — на по-настоящему топовых все-таки не тянули.

И в этом смысле бой в Эр-Рияде был, конечно, экспериментом куда более чистым. Диллиан Уайт — это без оговорок топовый боксер. Побеждал знаменитостей — Дерека Чисору, Роберта Хелениуса, Джозефа Паркера, Александра Поветкина, претендовал на чемпионский титул, против Тайсона Фьюри продержался почти шесть раундов. И в свои 37 бойца, смирившегося с карьерным закатом, не напоминает: амбиций вроде еще достаточно.

Но с ним Мозес Итаума разобрался так же легко, как со всеми предыдущими соперниками,— потерзал джебом, потом хорошо попал левым хуком в голову и, не откладывая дело в долгий ящик, как когда-то Тайсон, принялся жестоко добивать. И после такой победы никто, разумеется, не удивился информации издания The Ring. Оно утверждает, что руководитель Главного управления по делам развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх, судя по всему, жутко заинтересованный в продвижении Итаумы, хочет как можно скорее устроить его бой против Александра Усика. Тому, правда, WBO назначила матч против своего обязательного претендента — Джозефа Паркера, но украинец пока не торопится выполнять ее требования и начинать переговоры с новозеландцем, словно дожидаясь более интересного варианта.

Алексей Доспехов