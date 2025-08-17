СКР возбудил дело после травм туристов на водном аттракционе в Геленджике

В Геленджике возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ), после того, как два человека получили травмы на водном аттракционе. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 15 июля в акватории Черного моря около пляжа «Улетный берег» отдыхающие катались на водном аттракционе, буксируемом гидроциклом. Из-за большой скорости движения аттракцион «подбрасывало на волнах», в результате чего два человека получили травмы.

Дмитрий Холодный