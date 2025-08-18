Как современный театр полюбил «Юлия Цезаря»

Безусловно, «Юлий Цезарь» — одна из вершин всего творчества Генделя, но, подобно многим другим его итальянским операм, она надолго сошла со сцены еще при жизни композитора. Только через два века ее впервые исполнили вновь: это произошло в веймарской Германии 1922 года усилиями искусствоведа и генделевского энтузиаста Оскара Хагена. Как и в XVIII веке, за новой премьерой «Цезаря», извлеченного из архивов, последовала общеевропейская слава — уже в 1920-е опера появилась на нескольких европейских сценах, так что «ренессанс» генделевского музыкального театра по-настоящему начался именно с нее.

«Юлий Цезарь» в постановке Питера Селларса

Фото: Decca «Юлий Цезарь» в постановке Питера Селларса

Фото: Decca

Правда, при всем том «Юлия Цезаря» Генделя десятилетиями исполняли совсем не так, как это предполагал сам композитор. Партитуру решительно сокращали, произвольно меняли генделевскую оркестровку (вообще-то и так богатую — помимо струнных, гобоев, фаготов и basso continuo здесь есть эффектные партии для флейты и валторны), транспонировали на октаву вниз вокальную музыку, написанную для мужских альтов и сопрано, так чтобы ее могли петь «нормальные» басы, баритоны и теноры. Так «Юлия Цезаря» исполняли, например, в Большом театре, где первая и пока единственная постановка оперы вышла в 1979 году. В том же духе была и постановка Бориса Покровского в его Камерном музыкальном театре (2002). Больше нигде в России самая знаменитая генделевская опера не идет.

В своем аутентичном виде партитура Генделя вернулась на сцены только в конце 1970-х, на волне массового успеха «исторически информированного» исполнительства. При этом в последние десятилетия постановщиков оперы обычно интересует не столько любовная линия или экзотическая локализация сюжета, сколько политический конфликт, противостояние цивилизаций или драма колонизаторской безнравственности. Самый знаменитый пример актуального «апдейта» генделевского сюжета — нашумевшая постановка (1990; на фото) Питера Селларса, в которой явно американский политический лидер Цезарь противостоял ближневосточному диктатору Птолемею (с арафаткой на голове). В роскошном и зрелищном спектакле Дэвида Маквикара (2005) действие возвращалось к колониальной истории Британской империи, но подавалось нарочито шутливо. Предыдущее обращение Зальцбургского фестиваля к «Юлию Цезарю» — спектакль Моше Ляйзера и Патриса Корье (2012) — тоже было шутливым и метило в первую очередь в современную международную бюрократию. Но военные обертоны были и там — в финале оперы на сцену зальцбургского «Дома Моцарта» выезжал тогда натуралистичный танк.