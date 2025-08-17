Владимир Путин назначил восемь новых судей в Четвертый кассационный суд
Президент России Владимир Путин назначил восемь новых судей в Четвертый кассационный суд общей юрисдикции. Об этом сообщила пресс-служба суда.
Фото: пресс-служба Четвертого кассационного суда общей юрисдикции
Судьями назначены: Андрей Богданов, Елена Капорина, Ирина Масликова, Илонна Новикова, Светлана Пастушенко, Марина Подцепилова, Виктория Роменская и Надежда Черных.
Также Владимир Путин назначил на должность заместителя председателя Четвертого кассационного суда Елену Глуходед.