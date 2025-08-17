Расходы Кузбасса в первом полугодии превысили доходы на 35,95 млрд рублей

Бюджет Кемеровской области по итогам первого полугодия исполнен с дефицитом в 35,95 млрд руб. Данные указаны в постановлении правительства региона.

Согласно документу, доходы областной казны в первом полугодии составили 91,12 млрд руб. Расходы за январь-июнь достигли 127,07 млрд руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в апреле законодательное собрание Кемеровской области приняло поправки в бюджет 2025 года. Они предполагают получение 229,7 млрд руб. доходов при расходах в 251,5 млрд руб. и дефиците в 21,8 млрд руб. В мае министерство финансов Кемеровской области заключило контракты с ВТБ о предоставлении кредитных линий на 14 млрд руб. Деньги предназначены для финансирования дефицита бюджета и погашения долговых обязательств.

Валерий Лавский