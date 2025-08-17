Из-за падения БПЛА задерживаются поезда между Москвой и городами Кубани

Из-за падения обломков беспилотника на станции Лиски в Воронежской области в пути задерживаются семь поездов между Москвой и городами Краснодарского края. Это следует из сообщения пресс-службы Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В список вошли поезда: №542 Москва — Адлер, №562 Москва — Имеретинский Курорт, №472 Москва — Адлер, №155 Анапа — Москва, №233 Новороссийск — Москва, №113 Краснодар — Москва, №11 Анапа — Москва.

Также задержаны поезда: №511 Воркута — Новороссийск, №215 Барнаул — Адлер, №241 Киров — Анапа, №20 Москва — Ростов, №479 Сухум — Санкт-Петербург, №135 Махачкала — Санкт-Петербург, №143 Кисловодск — Москва.

Время задержки составляет до 2,5 часов, уточнили в пресс-службе.

Дмитрий Холодный