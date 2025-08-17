Изготовители оружия для теракта в «Крокусе» получили 500 тыс. рублей

Мастера из Ингушетии Хусен Медов и Хаваж-Багаудин Алиев, которые изготовили автоматы для исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле», получили за работу 500 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Хусен Медов при даче показаний заявил, что купил четыре охолощенных автомата на «Авито», через приложение «Беркут» и в охотничьем магазине в Малгобеке. В пресс-службе «Авито» в комментарии «Ъ» сказали, что на площадке запрещена любая продажа оружия, в том числе охолощенного. В компании добавили, что не получали запросов от правоохранителей. «Инициируем письмо с уточнением информации и готовы предоставить любые необходимые сведения в интересах следствия»,— говорится в заявлении.

С просьбой помочь переделать оружие в боевое к Медову обратился Хаваж-Багаудин Алиев в январе 2024 года. Тот утверждал, что автоматы планировалось использовать в криминальных конфликтах на рынке «Садовод» в Москве.

Мастера вместе изготовили оружие. Медов сделал несколько выстрелов во дворе дома, чтобы убедиться, что автоматы работают. Мужчина хранил оружие на чердаке дома. Деньги поступили на карту его матери, о чем та не знала. Он обналичил средства и передал Алиеву, говорится в материалах дела.

Сообщники мастеров через тайники перевезли оружие в Дагестан, а позднее соучастники исполнителей теракта доставили его в Москву. По словам Медова, он узнал, что его оружие использовалось в «Крокусе» из новостных выпусков. После теракта Хаваж-Багаудин Алиев покинул Россию, его объявили в розыск. Медов находится среди подсудимых по делу.

Теракт в подмосковном «Крокусе» произошел 22 марта 2024 года. Погибли 149 человек, более 600 пострадали, трое числятся пропавшими без вести. Все четверо исполнителей теракта признали вину.

В материале добавлен комментарий «Авито».