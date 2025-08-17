Два человека пострадали при атаке БПЛА в Курской области

Автодорога в Рыльском районе Курской области подверглась атаке БПЛА. Ранены два пассажира «КамАЗа». Об этом сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Пострадавшие — двое мужчин 20-ти и 37 лет. У них закрытые черепно-мозговые и минно-взрывные травмы, а также множественные осколочные ранения. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Пострадавших доставили в Курскую областную больницу.

По данным Минобороны, прошлой ночью над Курской областью был сбит один беспилотник. 16 августа Александр Хинштейн сообщал о двух погибших и двух пострадавших в результате атак БПЛА.