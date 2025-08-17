В Воронежской области восстановлено движение поездов после атаки БПЛА

Движение поездов в Воронежской области восстановлено, сообщил губернатор Александр Гусев. На станции Лиски задерживаются 14 поездов, отметили в пресс-службе АО «ФПК».

Время задержки достигает 2,5 часов. «Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам»,— говорится в заявлении компании. Затруднение движения поездов было связано с повреждением ЛЭП на железнодорожной станции.

В Воронеже, Лискинском и Острогожском районах отмена непосредственная угроза удара БПЛА. При этом в Воронежской области режим опасности атаки сохраняется. Специалисты ликвидировали пожар в магазине и на рынке после падения обломков беспилотников.

По данным Минобороны, прошлой ночью над Воронежской областью было сбито девять дронов. Господин Гусев сообщал об одном пострадавшем в результате атаки. В нескольких квартирах жилого дома было повреждено остекление.