Исполнители теракта в «Крокусе» уничтожили свои телефоны перед нападением

Исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» за день до нападения на концертную площадку уничтожили свои мобильные телефоны и купили новые, пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

В документах сказано, что исполнители теракта выполняли «указания неустановленного лица с псевдонимом "Сайфулло"». 21 марта Шамсидин Фаридуни купил в одном из торговых центров Красногорска четыре новых телефона.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Погибли 149 человек, трое числятся пропавшими без вести, более 600 человек пострадали. В начала августа военный суд Москвы в закрытом режиме начал слушать по существу уголовное дело о теракте.

