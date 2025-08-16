Жители Дона примут участие в первом всероссийском агродиктанте

Жители Ростовской области присоединятся ко Всероссийской образовательной акции «Агродиктант». Об этом сообщила пресс-служба регионального филиала Россельхозбанка.

По информации пресс-службы, акция пройдет с 8 по 12 октября в двух форматах — очном и заочном. Принять участие в ней смогут все желающие. Задания будут поделены на четыре категории сложности: для детей младше 12 лет, для подростков 12-18 лет, для взрослых без профильного образования и опыта работы в АПК и для взрослых с профильным образованием и соответствующим опытом. На прохождение «Агродиктанта» отводится 45 минут, участникам предстоит ответить на 30 вопросов.

«Этот всероссийский образовательный проект проводится впервые. Акция направлена на популяризацию сельского хозяйства, аграрных профессий и образа жизни на селе, повышение знаний об АПК России как современной и технологичной отрасли», — отметила директор Ростовского регионального филиала РСХБ Лариса Туишева.

По информации на сайте проекта, с 1 сентября стартует регистрация офлайн-площадок, а также офлайн и онлайн-участников. На это отводится не меньше месяца. Очно агродиктант будет проходить на более чем 300 площадках в 89 регионах РФ. Участников акции готовы принять аграрные вузы и колледжи, агрошколы, крупные предприятия, региональные отделения «Единой России» и филиалы РСХБ. Участники агродиктанта получат электронные сертификаты, а победители — дипломы. Планируется, что такая образовательная акция станет ежегодной.

Владимир Андреев