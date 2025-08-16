Рэпер-иноагент Моргенштерн ликвидирует свое ИП

Рэпер Алишер Моргенштерн (объявлен иноагентом) подал в налоговую заявление о ликвидации своего ИП. Об этом сообщает агентство «Москва». Индивидуальное предпринимательство будет ликвидировано к 25 августа, отмечает агентство.

В январе в отношении музыканта было возбуждено дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента. Суд арестовал имущество артиста, а Следственный комитет России объявил его в розыск. Минюст объявил рэпера иноагентом в мае 2022 года.