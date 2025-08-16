Артюхов прокомментировал задержание вице-мэра Салехарда за коррупцию

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов, отвечая на вопросы корреспондента телеканала «Россия 24» Марии Валиевой, прокомментировал задержание за коррупцию вице-мэра Салехарда Николая Токарчука.

«Борьба с коррупцией наша основная задача. Если есть факты, правоохранительные органы работают эффективно»,— отметил глава региона. Он напомнил, что основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы Счетной палаты ЯНАО. «Если есть злоупотребления, то будет реакция»,— подчеркнул господин Артюхов

Николай Токарчук был задержан в аэропорту Салехарда 10 августа. Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, с 2022 по 2024 год, занимая пост вице-мэра и курируя работу АНО «Медиацентр Салехард», Николай Токарчук инициировал заключение контрактов на сумму 3 млн руб. с подконтрольным ему ИП — через поставки продукции марки «Коза Консалтинг». Как считают в СКР, поставки осуществлялись только на бумаге, а похищенные средства распределялись между фигурантами.

Салехардский городской суд избрал меру пресечения Николаю Токарчуку в виде запрета определенных действий на 1 месяц 18 дней.

