Задержанному за мошенничество вице-мэру Салехарда запретили определенные действия

Салехардский городской суд (ЯНАО) избрал меру пресечения вице-мэру Салехарда Николаю Токарчуку в виде запрета определенных действий на 1 месяц 18 дней по делу о мошенничестве, сообщил ТАСС со ссылкой на суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Токарчук

Фото: Пресс-служба Тюменской областной думы Николай Токарчук

Фото: Пресс-служба Тюменской областной думы

Напомним, Николай Токарчук был задержан в аэропорту Салехарда 10 августа. Он обвиняется по ч. 3 ст. 159 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в крупном и особо крупном размерах).

По версии следствия, с 2022 по 2024 год, занимая пост вице-мэра и курируя работу АНО «Медиацентр Салехард», Николай Токарчук инициировал заключение контрактов на сумму 3 млн руб. с подконтрольным ему ИП — через поставки продукции марки «Коза Консалтинг». Как считают в СКР, поставки осуществлялись только на бумаге, а похищенные средства распределялись между фигурантами.

Николай Токарчук занимал пост вице-мэра Салехарда с 2021 года и курировал управление общественных связей. Ранее он долгое время работал в региональных медиа: с 1997 года был первым заместителем председателя ГТРК «Ямал», в 1999–2010 годах возглавлял ОГТРК «Ямал-Регион». В 2005 году стал депутатом думы Салехарда, позднее трижды избирался в Тюменскую областную думу.

Полина Бабинцева