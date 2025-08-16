В Белгородской области два человека пострадали во время новых атак БПЛА

Двое мужчин пострадали в Белгородской области при атаке беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Один из пострадавших получил ранения плеча и ноги в Белгороде, когда беспилотник ударил по коммерческому объекту. Пострадавшего везут в городскую больницу. Господин Гладков добавил, что взрыв беспилотника привел к пожару в здании, также были повреждены остекление и фасад. Само здание, судя по опубликованным губернатором фотографиям, располагается на Народном бульваре в центре города.

Другой пострадавший был ранен в селе Маломихайловка Шебекинского округа. Там дрон попал в автомобиль. Мужчину с осколочным ранением ноги доставили в Шебекинскую больницу, позже его перевезут в Белгород, сообщил глава региона.

Белгород подвергается массированным атакам БПЛА несколько дней подряд.

Подробнее — в материале «Ъ» «Налеты на переговоры».