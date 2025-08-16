Суд продлил арест замгубернатора Белгородской области Зайнуллину

Мещанский районный суд Москвы продлил сроки содержания под стражей заместителю губернатора Белгородской области Рустэму Зайнуллину, а также Вячеславу Автономову, сообщили в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции. Следствие считает их причастными к растрате средств, выделенных на строительство фортификаций в Белгородской области.

Срок ареста обоих фигурантов продлен на 2 месяца и 23 дня. Им инкриминируется мошенничество в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до 10 лет. Господин Зайнуллин просил суд о замене меры пресечения на не связанную с лишением свободы.

Также в СИЗО в рамках дела находятся бизнесмены Сергей Петряков, Иван Новиков и Константин Зимин. В конце июля в Москве арестовали главу управления капитального строительства Белгородской области Алексея Сошников и двух его подчиненных: Ларису Стрелецкую и Андрея Решетько.

Вместе с уголовным делом идет процесс взыскания с участников строительства фортификационной линии около 1 млрд руб.

Подробнее о расследуемой растрате — в материале «Белгородские фортификации дошли до столицы».