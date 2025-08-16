Суд отправил под домашний арест фигуранта дела о курских фортификациях

Мещанский районный суд Москвы отправил под домашний арест еще одного фигуранта дела о мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений в Курской области. Как сообщила пресс-служба столичных судов, Дмитрий Шубин обвиняется в «посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

О такой мере пресечения ходатайствовало следствие. Указывается, что господин Шубин полностью признал вину и сотрудничал со следствием. Под домашним арестом он будет находиться два месяца.

В рамках расследования дела в СИЗО ранее был отправлен бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов.

