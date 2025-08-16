В Белоруссии заявили о 300 случаях нарушения госграницы дронами с начала года

Белоруссия с начала года зафиксировала более 800 нарушений правил использования воздушного пространства. В том числе было выявлено 300 нарушений госграницы, в основном — беспилотниками на «южных рубежах», заявил командующий ВВС и войсками ПВО республики Андрей Лукьянович. Его цитирует пресс-служба оборонного ведомства.

Одновременно на «западных рубежах», по его словам, фиксируют «огромное количество полетов как беспилотной летательной авиации, разведывательной авиации, так и пилотируемой, и значительное количество тактической авиации». Андрей Лукьянович считает, что в мире сложились непростые военно-политические условия. Он полагает, что белорусским ВВС нужно «держать порох сухим» и «в любой момент быть готовыми выполнить задачи по предназначению».

Командующий напомнил, что на этой неделе Минск получил очередную партию российских истребителей Су-30СМ2, до конца года планируется поставка еще четырех. Он также обвинил страны НАТО в нагнетании обстановки из-за предстоящих российско-белорусских учений «Запад-2025».

В конце июля в Минске был сбит беспилотник. По данным местного СК, боевая часть БПЛА была снабжена тротилом и «большим количеством поражающих элементов». Было возбуждено уголовное дело. Минобороны Белоруссии после инцидента сообщило об усилении контроля за использованием воздушного пространства.