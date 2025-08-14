В Белоруссию прибыла партия российских Су-30СМ2

Минобороны Белоруссии сообщило о получении очередной партии российских самолетов Су-30СМ2. Они прибыли на один из аэродромов республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минобороны Республики Беларусь Фото: Минобороны Республики Беларусь

Сколько самолетов было получено, ведомство не уточнило. На опубликованном им видео показана посадка одного истребителя. Их отправляют «для повышения возможностей военно-воздушных сил по обеспечению безопасности республики», добавили в белорусском министерстве.

В прошлый раз Белоруссия сообщала о прибытии партии российских самолетов Су-30СМ2 в конце мая. Их поставки ведутся в соответствии с планом военно-технического взаимодействия с РФ. Командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Андрей Лукьянович говорил, что это усовершенствованные самолеты, имеющие в том числе новые возможности применения средств поражения.

Об отношениях двух стран — в материале «Ъ» «На Валааме встретили закат Запада».