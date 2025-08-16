В Сочи пройдет VII Фестиваль камерной музыки

С 23 по 28 августа в Сочи пройдет VII Фестиваль камерной и барочной музыки, который приурочен к 10-летию Сочинской камерной филармонии. В программе фестиваля три концерта с музыкой барокко, классицизма и XX века, сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале.

Артистическим руководителем фестиваля является Сергей Цедрик. Концерты будут проходить в Зимнем театре и Зале органной и камерной музыки.

Начальник управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова отметила, что фестиваль каждый год предлагает интересную программу, а в этом году он посвящен 10-летию филармонии. Она добавила, что концерты будут интересны как профессионалам, так и любителям классической музыки.

Фестиваль откроется 23 августа концертом «Моцарт — Шостакович». 27 августа в Зимнем театре пройдет «Ночь барокко» с произведениями композиторов XVII-XVIII веков, которые исполнят солисты и камерный оркестр «Солисты Сочи». Завершится фестиваль 28 августа концертом «Бах — Мендельсон», посвященным основателю европейской музыкальной традиции и его последователю.

Мария Удовик