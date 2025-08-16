Кремль опубликовал видео с самолетом Путина в сопровождении истребителей США

Американские ВВС участвовали в сопровождении самолета президента Владимира Путина, когда после саммита на Аляске он возвращался в Россию. Кадры с истребителями в воздухе опубликовала пресс-служба Кремля.

После встречи с президентом США Владимир Путин посетил Чукотку — в последний раз он был там в январе 2024 года. Президент встретился с губернатором Владиславом Кузнецовым. Тот рассказал главе государства о том, как развивается регион.

