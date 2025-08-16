«Скромные итоги саммита вряд ли удивительны»

Результаты встречи Владимира Путина и Дональда Трампа только начинают оцениваться мировыми медиа. Но отсутствие конкретных договоренностей они оценивают по-разному.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп (слева) после пресс-конференции по итогам встречи на Аляске

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (справа) и президент США Дональд Трамп (слева) после пресс-конференции по итогам встречи на Аляске

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ни сделки, ни последствий для Путина

Не было никакого публичного разговора о вторичных санкциях для стран, покупающих российскую нефть. Исчезли и дедлайны, ранее установленные господином Трампом, включая тот, что истек на прошлой неделе — за отказ России установить долгосрочное прекращение огня. Улыбками, рукопожатиями, личной встречей господин Путин смыл разговоры господина Трампа о «серьезных последствиях», если встреча не закончится прекращением боевых действий. А самое главное, исчезли и намеки на статус господина Путина как международного изгоя.

Слово «перемирие» Трамп не упомянул ни разу

Дональд Трамп никогда не упускает случая, чтобы донести свое послание до всех. И поэтому молчание американского президента было, вероятно, самым заметным признаком того, что встреча с Владимиром Путиным на Аляске прошла не так, как он себе представлял… Российский президент, который с начала полномасштабного вторжения на Украину в 2022 году считался на международном уровне парией, к этому моменту уже получил желаемые им кадры. Трамп расстелил для Путина красную ковровую дорожку. Высказывания Путина (на пресс-конференции.— “Ъ”) не указывали на то, что он хоть в какой-то мере отошел от своих прежних позиций.

Саммит Путина и Трампа на Аляске породил больше вопросов, чем ответов

79-летний президент выглядел усталым после семичасового полета и трех часов интенсивных переговоров. И то, что он теряет энергию, ощущалось в зале военной базы, где проходила пресс-конференция, которую он, очевидно, хотел покинуть как можно быстрее. Плохим знамением было то, что Трамп заметил, что теперь продолжение мирного процесса зависит от Зеленского. Возможно, это знак того, что неприглашенный лидер страны, находящейся на мушке у России, будет назначен виновником неудачи американской мирной инициативы.

Тени мира предпочтительнее тумана войны

Для многих наблюдателей отсутствие конкретного прорыва или соглашения о прекращении огня было источником разочарования. Но ожидать таких масштабных решений от одной-единственной встречи на высшем уровне, особенно подготовленной так быстро, было бы нереалистично… Факт того, что результатом саммита не стало немедленное прекращение огня, не должен перевешивать значимость этого саммита. Несмотря на многочисленные преграды, это взаимодействие (двух лидеров.— “Ъ”) создало канал связи и, что, возможно, еще важнее, привнесло некоторое количество доверия. В дипломатии доверие — то основание, на котором строится весь дальнейший прогресс. И в этом смысле саммит на Аляске может оказаться шагом в правильном направлении.

Встреча между Трампом и Путиным закончилась безрезультатно

Американский президент хочет убедить кремлевского лидера в необходимости прекращения огня. Но саммит закончился раньше времени и без результатов. Теперь Трамп возлагает ответственность (за дальнейшие шаги.— “Ъ”) на Зеленского.

Вряд ли причиной этого (отсутствия результатов.— “Ъ”) был недостаток гостеприимства у Трампа. В последние недели складывалось впечатление, что Дональд Трамп все больше разочарован и раздражен Путиным. Однако в пятницу днем никаких признаков этого не чувствовалось.

Путин также старался польстить Трампу, сказав, что он видел, как Трамп лично старается понять причины конфликта. Трамп тоже нашел теплые слова для российского лидера, но выглядел несколько усталым. Как ни странно, Трамп не ответил ни на один вопрос журналистов, проделавших долгий путь до Аляски. А ведь обычно он любит длинные пресс-конференции с бесчисленными вопросами.

Но, в сущности, скромные итоги саммита вряд ли удивительны. Не секрет, что распад Советского Союза был для Путина настоящей катастрофой, и он хотел бы возродить старую империю. Кремлевский лидер откажется от этой мечты только под большим давлением.

Подготовили Яна Рождественская, Николай Зубов