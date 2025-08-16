Путин после саммита на Аляске посетил Чукотку

Президент Владимир Путин по пути с Аляски посетил с рабочей поездкой Чукотской автономный округ. Он провел встречу с губернатором региона Владиславом Кузнецовым, сообщает пресс-служба Кремля.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Кузнецов рассказал, что на Чукотке улучшилась логистическая доступность: регион получил четыре новых вертолета за два года. По его словам, Чукотка пытается обеспечивать себя «максимально всем, чем можем обеспечить», потому что «лучше самим это сделать, чем везти в наш короткий период навигации». Кадры их встречи опубликовали «Вести».

Это вторая поездка господина Путина на Чукотку за время нахождения в должности. Первый раз он посетил регион в январе 2024 года.

15 августа Владимир Путин на Аляске встретился с президентом США Дональдом Трампом. Их переговоры в узком формате продлились почти три часа. Ключевой темой стало урегулирование ситуации на Украине, но достичь сделки не удалось. Тем не менее господин Путин оценил свой диалог с господином Трампом как «очень хороший».

