Аэропорты Владикавказа и Грозного приостановили работу

Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в аэропортах Владикавказа и Грозного, сообщила Росавиация. Меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Как правило, подобные ограничения вводят на фоне опасности атаки БПЛА. Сегодня ночью приостанавливали работу аэропорты Тамбова, Саратова, Волгограда и Самары. По данным Минобороны РФ, за ночь силы ПВО сбили 29 БПЛА над шестью российскими регионами.

С утра ограничения также ввели в аэропортах Волгограда и Астрахани. Волгоградская авиагавань уже возобновила работу.