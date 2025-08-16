Силы ПВО уничтожили 29 БПЛА в ночь на 16 августа

В ночь на 16 августа с 00:00 до 03:30 мск средства ПВО перехватили и уничтожили 29 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.

По информации ведомства, 10 из них было сбито над территорией Ростовской области, 9 — над Ставропольским краем, 4 — над Курской областью, три — акваторией Азовского моря, а также по одному БПЛА – над территориями Белгородской, Брянской областей и Краснодарского края.

За прошлую ночь силы ПВО уничтожили 53 БПЛА, больше всего — над Курской областью (13) и Ростовской (11).