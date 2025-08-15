В четырех российских аэропортах сняли ограничения на полеты

Аэропорты Тамбова, Саратова, Волгограда и Самары снова могут принимать и выпускать самолеты, сообщила пресс-служба Росавиации. Во время действия ограничений самолеты совершали посадку на запасных аэродромах. Ограничения вводились для безопасности полетов, рассказали в ведомстве.

Аэропорт в Волгограде перестал принимать рейсы еще накануне вечером, около 18:20 мск. В Саратове и Тамбове ограничения были введены ночью, около 2:10 мск. Ограничения в аэропорту Куромоч в Самаре начали действовать в 4 часа ночи. Такие меры вводят в аэропортах из-за риска атаки БПЛА на регионы России.