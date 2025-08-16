Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из Новороссийска стартовала экспедиция «Путь Надежды»

Из Новороссийска стартовала экспедиция «Путь Надежды» в рамках межрегионального патриотического марафона «Кавказский рубеж-2025». Проект организован Краснодарским региональным отделением Русского географического общества, сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Андрей Кравченко

Фото: Telegram-канал Андрей Кравченко

Марафон приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 180-летию РГО. В патриотических, спортивных и просветительских мероприятиях примут участие около 10 тыс. человек.

Участники пройдут через перевал Донгуз—Орун, повторив путь эвакуации воспитанников Армавирского детского дома. В 1942 году в учреждение попала бомба, и группа из 70 детей самостоятельно добиралась до Эльбруса после гибели воспитателя.

Руководители экспедиции с флагом города-героя преодолеют маршрут по Краснодарскому и Ставропольскому краям, республикам Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Адыгея, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан.

Мария Удовик

Новости компаний Все