Из Новороссийска стартовала экспедиция «Путь Надежды» в рамках межрегионального патриотического марафона «Кавказский рубеж-2025». Проект организован Краснодарским региональным отделением Русского географического общества, сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Андрей Кравченко Фото: Telegram-канал Андрей Кравченко

Марафон приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 180-летию РГО. В патриотических, спортивных и просветительских мероприятиях примут участие около 10 тыс. человек.

Участники пройдут через перевал Донгуз—Орун, повторив путь эвакуации воспитанников Армавирского детского дома. В 1942 году в учреждение попала бомба, и группа из 70 детей самостоятельно добиралась до Эльбруса после гибели воспитателя.

Руководители экспедиции с флагом города-героя преодолеют маршрут по Краснодарскому и Ставропольскому краям, республикам Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария, Адыгея, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня и Дагестан.

Мария Удовик