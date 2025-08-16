Объявленный иноагентом «Револьт-центр» сообщил о закрытии

Общественное пространство «Револьт-центр» (объявлен иноагентом) в Сыктывкаре прекращает свою работу. Об этом сообщила одна из его руководительниц в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремисткой и запрещена).

Минюст внес «Револьт-центр» в список иноагентов 15 августа. В июле была задержана исполнительный директор пространства Дарья Чернышева. В том же месяце было возбуждено уголовное дело о госизмене в отношении директора центра Павла Андреева (признан иноагентом).

Подробности — в материале «Ъ» «В культурный центр пришли за госизменой».