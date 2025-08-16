В России стартовала предвыборная агитация в СМИ перед выборами

В России 16 августа стартовала предвыборная агитация на телевидении, радио, в печатных и сетевых изданиях. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

ЦИК уточнил, при голосовании в течение нескольких дней подряд агитация в СМИ завершится в 00:00 по местному времени первого дня голосования. При однодневном голосовании она закончится в 00:00 по местному времени дня, предшествующего дню голосования.

Единый день голосования продлится с 12 по 14 сентября. Планируется заместить около 47 тыс. депутатских мандатов и выборных должностей. Кандидатами зарегистрированы уже почти 1,4 тыс. участников СВО. В мае Госдума приняла законопроект об изменении выборного законодательства: избирателям позволено голосовать бумажным бюллетенем даже при электронном голосовании.

Подробности — в публикации «Ъ» «К поправкам подошли избирательно».