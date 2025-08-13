Почти 1,4 тыс. участников СВО зарегистрированы кандидатами на осенних выборах

Более 1600 участников и ветеранов военной операции на Украине выдвинуты кандидатами на выборах всех уровней, которые пройдут в России осенью. Из них 1397 человек уже зарегистрированы. Об этом сообщила пресс-служба Центризбиркома.

В выборах глав субъектов участвуют два кандидата-участника СВО в двух регионах. В заксобрания баллотируются 183 кандидата в 11 субъектах, еще четверо — на дополнительных выборах в четырех регионах. На выборы депутатов в столицах выдвинуты 156 кандидатов в 24 регионах. На выборах в органы местного самоуправления в 67 регионах зарегистрированы 1052 человека.

Единый день голосования продлится с 12 по 14 сентября. В мае Госдума приняла законопроект об изменении выборного законодательства. В тексте появилась межфракционная поправка, позволяющая избирателям голосовать бумажным бюллетенем даже при электронном голосовании, на чем настаивала оппозиция.

