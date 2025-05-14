К поправкам подошли избирательно

Госдума 14 мая приняла во втором чтении законопроект об изменении выборного законодательства. В тексте появилась межфракционная поправка, позволяющая избирателям голосовать бумажным бюллетенем даже при электронном голосовании, на чем настаивала оппозиция. Однако полного консенсуса не получилось: коммунисты воспользовались случаем, чтобы напомнить о своих программных инициативах, включая отмену дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и муниципального фильтра. Но все их поправки были предсказуемо отклонены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Законопроект, внесенный в Думу группой сенаторов и депутатов во главе с председателем комитета Совета федерации по госстроительству Андреем Клишасом, был принят в первом чтении 1 апреля. Он предусматривает, в частности, отказ от довыборов депутатов всех уровней в год, предшествующий выборам нового созыва парламента, отмену приписки зарубежных участков к одномандатным округам на выборах в Госдуму, запрет партиям принимать пожертвования от учрежденных иностранными агентами юрлиц и др.

Во время первого чтения думская оппозиция была особенно недовольна нормой, позволяющей по решению Центризбиркома (ЦИК) и региональных комиссий проводить выборы полностью в электронной форме. Ко второму чтению большая группа депутатов во главе со спикером Вячеславом Володиным и лидерами всех фракций внесла поправку, гарантирующую избирателям право голосовать бумажным бюллетенем даже при электронном голосовании.

Всего к законопроекту было подано 118 поправок, 67 из которых профильный комитет по госстроительству рекомендовал к принятию и 51 — к отклонению. Быстро разобравшись с одобренными инициативами, депутаты перешли к отвергнутым, авторы которых — представители КПРФ — планомерно выносили каждую из них на отдельное голосование.

Значительная часть предложений была связана с ДЭГ, против которого категорически и последовательно выступают коммунисты.

Так, Денис Парфенов заявил, что «на данный момент страна технически не готова к полномасштабному внедрению ДЭГ», оно «не заслуживает общественного доверия» и даже «угрожает суверенитету» России.

«В нынешней ситуации, когда полноценного, серьезного импортозамещения так и не произошло, нет возможности гарантировать, что не будет каких-то закладок в том оборудовании, которое используется и которое произведено за пределами нашей родины»,— пояснил он свою мысль. Единоросс Дмитрий Вяткин, представлявший законопроект, возразил: «Не было приведено ни одного факта, что эта система была взломана извне или преступно изменена». Другой поправкой господин Парфенов предложил не включать в составы избиркомов государственных и муниципальных служащих, чтобы повысить независимость избирательного процесса. Но и с этим господин Вяткин не согласился, заверив, что «принадлежность к той или иной профессии не сказывается на честности, открытости и результатах выборов».

Анжелика Глазкова вернулась к ДЭГ и предложила исключить его из избирательного законодательства вместе с электронным голосованием на участках. Дмитрий Вяткин в ответ сообщил, что ДЭГ «является вспомогательной формой» по отношению к «бумажному» голосованию и нужно для того, чтобы дать «возможность реализовать избирательное право нашим согражданам», которые не могут прийти на участки.

Сергей Обухов поднял другую любимую коммунистами тему, предложив отменить муниципальный фильтр на выборах губернаторов для парламентских партий. Он напомнил, что КПРФ уже вносила такую инициативу, но Дума ее не рассматривала, поэтому теперь коммунисты пытаются «достучаться через эту поправку». Господин Вяткин выразил мнение, что муниципальный фильтр «не влияет на представительство парламентских партий» на выборах, а нужен он для того, чтобы муниципальное сообщество высказало свое мнение. «А мы и коллеги наши из КПРФ активно делаем ставку на поддержку муниципальных сообществ»,— попытался найти общий подход единоросс. «Вы так ратуете за поддержку муниципального сообщества, что разогнали эти муниципалитеты по всей стране, приняв соответствующие поправки»,— не поддался на уловку господин Обухов.

Затем он предложил вернуться к однодневному голосованию, пояснив, что «трехдневка» «снижает контроль общества» и создает «коридор для махинаций», в результате чего «страдают все». Дмитрий Вяткин ответил, что трехдневное голосование ввели, чтобы дать возможность как можно большему числу граждан поучаствовать в выборах.

«В тех регионах, которые присоединились к России, именно многодневное голосование позволило провести референдум и избежать человеческих жертв»,— привел господин Вяткин беспроигрышный аргумент.

Алексей Куринный продолжил попытки «достучаться», призвав убрать из текста норму о праве представителей ЦИКа вести съемку на партийных съездах и назвав это «вмешательством во внутрипартийную деятельность». Господин Вяткин парировал, что такое право уже есть у представителей Минюста. А Юрий Синельщиков и Вячеслав Мархаев еще раз повторили требование отказаться от ДЭГ. Но в итоге все поправки КПРФ были отклонены. За проект проголосовал 321 депутат, против 54, воздержались 25.

С большей поддержкой (350 за, против и воздержавшихся не было) и без дискуссий депутаты одобрили в первом чтении другой выборный законопроект, утверждающий новую схему одномандатных округов на выборах в Госдуму. Согласно документу, в ДНР образуется три округа, в ЛНР — два, в Запорожской и Херсонской областях — по одному. При этом в трех субъектах РФ (Москва, Подмосковье и Краснодарский край) прибавится по одному округу, а еще десять регионов по одному округу потеряют. Поправки, принятые к первому законопроекту, также предусматривают, что схема нарезки округов будет утверждаться раз в пять лет, а не раз в десять лет, как сейчас.

Ксения Веретенникова