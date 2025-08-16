Детсад на 280 мест в краснодарской станице Старокорсунской откроют в 2026 году

Мэр Краснодара Евгений Наумов проверил ход строительства детского сада на 280 мест в станице Старокорсунской, который планируется открыть в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Глава Краснодара Евгений Наумов отметил, что нужно ускорить работы и закончить строительство вовремя, а также обеспечить удобные подъезды к саду. Он подчеркнул, что в станице есть потребность в таких учреждениях, и новый сад улучшит ситуацию.

В проверке участвовали заместители главы города и другие чиновники. Строительство началось в конце прошлого года, и сейчас готовность составляет 16%. Подрядчик сообщил, что работы фактически стартовали в январе, но погода мешала.

Сейчас специалисты работают над созданием арматурных каркасов для стен и колонн первого этажа, а также бетонированием лестниц. Директор департамента транспорта сообщил, что в этом году построят тротуары рядом с детским садом и отремонтируют дорогу к нему к лету следующего года.

Здание будет трехэтажным площадью 7,5 тыс. кв. м и разместит 14 групп, включая три ясельные для детей до трех лет. В каждой группе будут раздевалки, игровые комнаты, спальни и санузлы. Также предусмотрены мастерская, пищеблок, кабинеты психолога и логопеда, прачечная, музыкальный и спортивный залы. Строительство финансируется из краевого и местного бюджетов.

В станице сейчас работают четыре детских сада, которые посещают около 500 детей.

Мария Удовик