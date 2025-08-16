В Ростовской области ночью 16 августа силы ПВО уничтожили десять БПЛА

Ночью 16 августа, с 00.00 до 03.30, дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны России.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из сообщений министерства следует, что ночные прилеты на Дон стали продолжением вечерних воздушных атак. Так, 15 августа с 22.55 до полуночи силы ПВО уничтожили в Ростовской области четыре БПЛА.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в ночь с 15 на 16 августа военные отразили воздушную атаку в Новошахтинске, Родионово-Несветайском и Миллеровском районах.

Всего этой ночью, с 00.00 до 03.30, в регионах РФ военные сбили 29 беспилотников. Атакам подверглись и другие регионы ЮФО и СКФО. Так, девять БПЛА силы ПВО перехватили и уничтожили над Ставропольским краем, три – над акваторией Азовского моря, один – над Кубанью.

Владимир Андреев