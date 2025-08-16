Ушакову пока неизвестна дата следующей встречи Путина и Трампа

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что пока не располагает информацией, когда может пройти следующая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Президент США сказал о том, что он созвонится с коллегами, обсудит с ними итоги нынешних переговоров. А потом будем решать, что делать дальше»,— пояснил господин Ушаков Первому каналу (цитата по ТАСС).

15 августа на военной базе на Аляске состоялась встреча господ Путина и Трампа. Их переговоры в узком формате заняли почти три часа. Ключевой темой было урегулирование ситуации на Украине, но достичь сделки не удалось. Президент США сказал, что для сделки необходимо участие стран Европы.

