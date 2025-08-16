Трамп может рассмотреть новые меры против Китая через две-три недели

По итогам саммита на Аляске президент США Дональд Трамп заявил, что пока не намерен рассматривать введение пошлин в отношении таких стран, как Китай, за покупку российской нефти. Однако, возможно, придется это сделать «через две-три недели», отметил он.

«Из-за того, что произошло сегодня, я думаю, мне не нужно об этом (введении пошлин.— "Ъ") думать. Возможно, мне придется подумать об этом через две-три недели, но сейчас не нужно... Думаю, вы знаете, встреча (с Владимиром Путиным.— "Ъ") прошла очень хорошо»,— сказал господин Трамп в интервью Fox News.

В феврале президент США ввел пошлину в 10% на импорт всех китайских товаров. В марте он повысил ее до 20%. Вскоре после ряда взаимных шагов размер пошлины на китайские товары достиг 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай — 125%. Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин. 12 августа они продлили «тарифную паузу» еще на 90 дней

О саммите Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске — в материале «Ъ».