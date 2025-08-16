ТАСС: исполнители теракта в «Крокусе» хотели сбежать в Афганистан

Исполнители теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» планировали после него сбежать в Афганистан транзитом через Украину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

Согласно показаниям Мухаммадсобира Файзова, за совершение теракта ему обещали 1 млн руб., но деньги должны были отдать после преступления. Преступники планировали скрыться через Украину в Турцию, а оттуда добраться в Афганистан, где находится «Вилаят Хорасан» (подразделение «Исламского государства», обе организации признаны террористическими и запрещены в РФ).

Теракт был осуществлен 22 марта 2024 года. Жертвами стали 149 человек, трое числятся пропавшими без вести, более 600 человек получили ранения. Фигурантами по делу проходят четверо предполагаемых исполнителей теракта и 15 возможных соучастников. В начала августа военный суд Москве начал в закрытом режиме слушать по существу уголовное дело о теракте.

