Путин сел в самолет, его визит в США завершен

Президент России Владимир Путин завершил визит на Аляску, где прошли его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Господин Путин поднялся по трапу и прошел в самолет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин провел на Аляске пять часов. Его переговоры с господином Трампом продолжались 2 часа 45 минут. На пресс-конференции президент США сообщил, что сделки по Украине нет, поскольку стороны не нашли «полного понимания». Господин Путин заявил о готовности работать над безопасностью Украины.

Переговоры России и США в расширенном составе, которые должны были пройти в формате обеда, были отменены. Белый дом сообщил, что Дональд Трамп также улетел с Аляски.