Путин сел в самолет, его визит в США завершен
Президент России Владимир Путин завершил визит на Аляску, где прошли его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Господин Путин поднялся по трапу и прошел в самолет.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Владимир Путин провел на Аляске пять часов. Его переговоры с господином Трампом продолжались 2 часа 45 минут. На пресс-конференции президент США сообщил, что сделки по Украине нет, поскольку стороны не нашли «полного понимания». Господин Путин заявил о готовности работать над безопасностью Украины.
Переговоры России и США в расширенном составе, которые должны были пройти в формате обеда, были отменены. Белый дом сообщил, что Дональд Трамп также улетел с Аляски.
