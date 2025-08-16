Обед делегаций РФ и США отменен, Трамп возвращается в Вашингтон

Переговоры России и США в расширенном составе, которые должны были пройти в формате делового обеда, отменены, сообщил Белый дом. Президент США Дональд Трамп возвращается в Вашингтон. Кремль также заявил о завершении переговоров.

Переговоры президента России Владимира Путина и Дональда Трампа продлились 2 часа 45 минут. Они прошли в формате «три на три»: к лидерам присоединились глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник российского президента Юрий Ушаков, госсекретарь США Марко Рубио, спецпредставитель американского президента Стив Уиткофф.

Изначально предполагалось, что после встречи в узком составе пройдут переговоры с участием других членов делегаций. Однако после завершения обсуждений в формате «три на три» Владимир Путин и Дональд Трамп вышли на итоговую пресс-конференцию. Американский президент сообщил, что сделки по Украине пока нет.

Что происходило на саммите на Аляске — читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

