7 сентября исполняется 65 лет главному исполнительному директору, председателю правления ПАО «НК "Роснефть"» Игорю Сечину

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Игорь Сечин

Его поздравляет генеральный директор государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов:

— Уважаемый Игорь Иванович! Сердечно поздравляю Вас с 65-летием! Российский государственный деятель, современный управленец, Вы добились больших успехов, внесли значимый вклад в укрепление технологической независимости и энергетической безопасности нашей страны. Убежден, что высочайший профессионализм, деловые и лидерские качества помогут Вам успешно воплотить в жизнь все намеченное. Крепкого Вам здоровья и всего самого наилучшего!

7 сентября исполняется 75 лет первому заместителю председателя комитета Совета федерации по международным делам Сергею Кисляку

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Сергей Кисляк

Его поздравляет и. о. директора Института США и Канады РАН (ИСКРАН) Наталья Цветкова:

— Поздравляю Вас, уважаемый Сергей Иванович, с юбилеем! Ваша почти десятилетняя работа послом России в США (2008–2017 годы) является образцом профессиональной дипломатии: при трех администрациях Вы удерживали каналы диалога, последовательно защищали интересы России, обеспечивали стратегическую стабильность, укрепляли экономические и гуманитарные связи. Опыт постпреда при НАТО и посла в Бельгии усилил ваш переговорный вес и сеть партнерств. Как отмечала The Washington Post: «Кисляк повсюду и стремится разговаривать со всеми». Сегодня Вы, Сергей Иванович,— сенатор и продолжаете служение стране, интегрируете экспертизу ведущих центров — ИСКРАН, ИМЭМО РАН, МГИМО — и отстаиваете преемственность договоров СНВ как ключевой элемент стратегической стабильности между великими державами. Здоровья и всего наилучшего Вам и вашим близким!

7 сентября исполняется 50 лет руководителю Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Даниил Егоров

Его поздравляет председатель комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов:

— Уважаемый Даниил Вячеславович! Сердечно поздравляю Вас с 50-летием со дня рождения! Под Вашим руководством Федеральная налоговая служба достигла высоких результатов, обеспечивая эффективное администрирование налогов, повышая прозрачность экономики и создавая благоприятные условия для ведения бизнеса в стране. Ваша работа отличается целеустремленностью, дальновидностью и способностью оперативно реагировать на изменения в экономике и законодательстве. Благодарю Вас за нашу эффективную совместную работу, Вашу готовность к диалогу, открытость и взаимопонимание. Желаю доброго здоровья, благополучия, энергии и новых достижений на благо России.

